海南省で2020年7月1日に離島旅客免税ショッピングの新制度が施行されてから、今年で満5年を迎えた。海口税関が4日に発表した情報によると、この5年間の免税ショッピング金額は制度施行前の5年間に比べて315．3％増の1958億2000万元（約3兆9164億円）、買い物客数は同123．3％増の延べ2858万9000人、購入件数は同288．8％増の2億4000万件だった。中国新聞網が伝えた。同制度は20年7月に大きく調整され、免税購入限度額が1人当たり年