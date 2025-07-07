JR九州によると、7日午後7時50分ごろ、日豊線小倉〜西小倉で特急ソニック49号(博多19時00分大分行)に車両不具合が発生した、この影響で同8時7分現在、同線小倉〜大分（上下線）で列車に遅れがでている。▶JR九州・運行情報