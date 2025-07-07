キリンホールディングス（ＨＤ）傘下のメルシャンは、フランス産の新酒ワイン「ボージョレ・ヌーボー」の輸入販売から撤退する。円安や輸入コストの上昇、消費低迷で採算が悪化したためとしている。ボージョレは毎年１１月の第３木曜日に販売が解禁され、長年、ワイン業界では試飲イベントなどを開いてきた。メルシャンは約４０年前から輸入販売を手がけたが、小売店や飲食店での販売から撤退する。グループ会社の通販サイトで