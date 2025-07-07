【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■振り付けは高橋海人とも親交が深いKAITA（RHT.）が担当！ King & Princeが最新曲「I Know」のPerformance ver. TeaserをKing & PrinceオフィシャルYouTubeチャンネルで公開した。 振り付けは高橋海人（「高」は、はしごだかが正式表記）とも親交が深いKAITA（RHT.）が手掛けた。 「I Know」は、高橋海人と中村倫也がW主演を務めるTBS金曜ドラマ『DOPE麻薬取締部特捜課』の