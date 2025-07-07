石崎ひゅーいが、自身最⼤キャパとなる東京・大阪でのホールワンマンライブ＜石崎ひゅーい LIVE 2025 - Season2 -＞の初日公演を、7月5日に大阪・COOL JAPAN PARK OSAKA TTホールにて開催した。オフィシャルからのレポートをお届けする。 ◆ライブ写真 石崎にとって、大阪では初のホール単独公演となったこの日のチケットはソールドアウト。アンティーク調のじゅうたんとフロアランプが置かれた舞台は、ホールでありながらま