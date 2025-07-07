球場に掲げられている日本野球機構（NPB）の旗日本野球機構（NPB）とプロ野球12球団による実行委員会が7日、東京都内で行われ、2軍公式戦の1リーグ3地区制への再編を14日のオーナー会議に諮ることを決めた。来季からの移行が承認される見込み。各地区の構成は東地区が楽天、オイシックス、日本ハム、ロッテ、ヤクルトの5球団、中地区が西武、巨人、DeNA、くふうハヤテ、中日の5球団、西地区が阪神、オリックス、広島、ソフトバ