野球解説者の武田一浩氏（60）が、自身のYouTube「武田一浩チャンネル」を更新。5試合連続で白星がないオリックス・宮城大弥投手（23）は一流だからこそ勝てない原因があるという。武田氏は「宮城がちょっと勝てないんだよね」と切り出した。宮城ファンを自認する武田氏。5月21日のロッテ戦で3勝目を挙げて以来、3連敗。5戦勝ちなしの現状について「いい球投げてるんだけど、ちょっと球数多いかな。微妙にボールになるのかな