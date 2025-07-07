Ã«»³¹À»Ò¤¬Â¾¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ø¤ÎÄó¶¡³Ú¶Ê¤ò¸ø³«Ï¿²»¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤ÇÃÆ¤­¸ì¤ê¡Á½é¥»¥ë¥Õ¥«¥Ð¡¼¶Ê½¸2¡Á¡Ù¤¬9·î10Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£Æ±¤¸¼ñ»Ý¤ÎÂè1ÃÆ¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥¿¥Þ¤ÇÃÆ¤­¸ì¤ê¡Ù¡Ê2008Ç¯¡Ë¤«¤é¤Ï¼Â¤Ë17Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£º£ºî¤Ï1983Ç¯¤«¤é2011Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÃ«»³¹À»Ò¤¬Â¾¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ËÄó¶¡¤·¤¿³Ú¶Ê¤È¼«¿È¤Î²»³Ú·à¡Ø¸¸ÁÛ¿Þ½ñ´Û¡Ù¤Î³Ú¶Ê¤ò½é¥»¥ë¥Õ¥«¥Ð¡¼¤·¤¿²»¸»¤ò¼ýÏ¿¡£2025Ç¯5·î23ÆüÂçºå ¥¶¡¦¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Î¸ø