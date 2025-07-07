¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤ÇËèÆü¡¢2000¿Í°Ê¾å¤¬¿·¤¿¤Ë¥´¥ë¥Õ¤Ë¾è¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÀ¤³¦°ì¤ÎÂç½°¼Ö¡É¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¡¦¥´¥ë¥Õ¡£½éÂå¤Î¥«¥¯¥«¥¯¤·¤¿·Á¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆ±¼Ò¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÂç¤­¤¯ÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¿Ê¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ö¥Ó¡¼¥È¥ë¤Î¸å·Ñ¼Ö¡×³«È¯1974Ç¯¤Ë½éÂå¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ°ÊÍè¡¢51Ç¯´Ö¤Ç4000ËüÂæ°Ê¾å¤òÀ¸»º¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¡ÊVW¡Ë¤Î¡Ö¥´¥ë¥Õ¡×¥·¥ê¡¼¥º¡£°ìÀâ¤Ë¤Ï¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤ÇËèÆü¡¢2000¿Í°Ê¾å¤¬¿·¤¿¤Ë¥´¥ë¥Õ¤Ë¾è¤ê»Ï