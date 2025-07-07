¡ØMOMO¥Æ¥é¥¹(¥â¥â¥Æ¥é¥¹)¡Ù¤Ç¡¢Åí¤¬½Ü¤Î7·î¡¢2025Ç¯¤Ç3Ç¯ÌÜ(¢¨1)¤ò·Þ¤¨¤ë¡ÖMOMO¤Þ¤ß¤ì¥Õ¥§¥¹¡×¤ò¡¢2025/7/18¤«¤é³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ MOMO¥Æ¥é¥¹¡ÖMOMO¤Þ¤ß¤ì¥Õ¥§¥¹¡×  ½êºßÃÏ¡§¢©612-8002µþÅÔ»ÔÉú¸«¶èÅí»³Ä®»³¥Î²¼32¥¢¥¯¥»¥¹¡§ÃÏ²¼Å´ÅìÀ¾Àþ Ï»ÃÏÂ¢±Ø3ÈÖ½Ð¸ý¤è¤êÅÌÊâ Ìó5Ê¬¡¿JRÆàÎÉÀþ Ï»ÃÏÂ¢±Ø¤è¤êÅÌÊâ Ìó8Ê¬µþºå ±§¼£Àþ Ï»ÃÏÂ¢±Ø¤è¤êÅÌÊâ Ìó8Ê¬±Ä¶È»þ´Ö¡§¥·¥ç¥Ã¥× 10:00¡Á20:00¡¿¥ì¥¹¥È¥é¥ó 11:00¡Á¥é¥¹¥È¥ª¡¼¥À¡¼ 2