Á´Ä¹5m¡ª ¥ÉÇ÷ÎÏ¤Î¥È¥è¥¿¡Ö¿·¥¯¥é¥¦¥ó¡×ÅÐ¾ì¡ª2025Ç¯6·î2Æü¡¢¥È¥è¥¿¤Ï¡Ö¥¯¥é¥¦¥ó¡×¤ÎÀ¸ÃÂ70¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢¥¯¥é¥¦¥ó¡Ê¥»¥À¥ó¡Ë¤Ë¿·¤¿¤ÊÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡ÖZ¡ÈTHE LIMITED-MATTE METAL¡É¡Ê°Ê²¼¡¢Z¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¥Þ¥Ã¥È¥á¥¿¥ë¡Ë¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÏÁ´¹ñ6¤«½ê¤Î¡ÖTHE CROWNÀìÌçµòÅÀ¡×¸ÂÄê¤Ç¤Î¼è¤ê°·¤¤¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ù¡¼¥¹¼ÖÎ¾¤Ç¤¢¤ë¡ÖZ¡×¥°¥ì¡¼¥É¤«¤é¤µ¤é¤Ê¤ë¾å¼Á¤Ê»ÅÎ©¤Æ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´Ä¹5m¡ª ¥ÉÇ÷ÎÏ¤Î¥È¥è¥¿¡Ö¿·¥¯¥é¥¦¥ó¡×ÅÐ