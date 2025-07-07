¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Ó¤ï¤³¤ÎG2¡ÖÂè7²ó¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¹Ã»Ò±à¡×¤¬8Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£7Æü¤ÏÁ°¸¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÆÇÅçÀ¿¤Î½Ð¾ì¼è¾Ã¤Ë¤è¤ê¡¢·«¤ê¾å¤¬¤ê¤Ç¥É¥ê¡¼¥àÀï½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿º´Æ£Íã¡Ê36¡áºë¶Ì¡¦ºë¶Ì»ÙÉô¡Ë¡£ÂçÈ¾¤ÎÁª¼ê¤òÇº¤Þ¤»¤ëµ¯¤³¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¤¬¡¢¥Á¥ë¥ÈÄ´À°¤ÇÆÃ·±¤Ë½Ð¤ÆÂ¿¾¯¤Ï²þÁ±¤µ¤ì¤¿¤â¤è¤¦¡£4Ç¯Ï¢Â³4²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¹Ã»Ò±à¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡Öº£Ç¯¤ÏÊì¹»¡Ê±ºÏÂ¼Â¡Ë¤¬¥»¥ó¥Ð¥Ä¤Ë½Ð¤Æ¡¢¡Ê¼«Ê¬¤â¡Ë¤³¤ÎÂç²ñ¤Ë¤Ï½Ð¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã