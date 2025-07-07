?¥Ø¥ô¥£¥á¥¿¥ë?À¸¤ß¤Î¿Æ¤Î¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿Ä¶¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼5Æü¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤Î¡Ö¥Ó¥é¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖBack To The Beginning¡×¤¬ºÇ¸å¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿?¥Ø¥ô¥£¥á¥¿¥ë¤ÎÄë²¦?¤³¤È¥ª¥¸¡¼¡¦¥ª¥º¥Ü¡¼¥ó¡£Èà¤ÈÈà¤Î½êÂ°¤·¤¿¥Ð¥ó¥É¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥µ¥Ð¥¹¡×ºÇ¸å¤Î½Ö´Ö¤Î¤¿¤á¤Ë½¸·ë¤·¤¿Ä¶¹ë²Ú¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¤·?ÅÁÀâ¤ÎÌë?¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£Ä¶¹ë