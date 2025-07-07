¥µ¥Þ¡¼¥Ë¥Ã¥È¤Ë¥¿¥¤¥È¥¹¥«¡¼¥È¹ç¤ï¤»¡Äµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Ç¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¦¥©¥Ã¥Á9¡×(NHK)¤ä¡Ö¸á¸åLIVE¥Ë¥å¡¼¥¹¡¼¥ó¡×¡ÊÆ±¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡¢Å·µ¤¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¤Îµ×ÊÝ°æÄ«Èþ¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£½Ð±éÈÖÁÈ¤ÇÃåÍÑ¤¹¤ë°áÁõ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Öµ×¡¹¤Î¥á¥¬¥Í¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥ì¥¢¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿µ×ÊÝ°æ¤Ï¡¢?¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê?¤À¤È¤¤¤¦³Ê»Ò¾õ¤ËÊÔ¤Þ¤ì¤¿ÎÃ¤·µ¤¤Ê¥¤¥¨¥í¡¼¤Î¥µ¥Þ¡¼¥Ë¥Ã¥È¤Ë·Ú¤ä¤«¤Ê¼Á´¶¤ÎÇò¤¤¥¿¥¤¥È¥¹¥«¡¼¥È¤ò¤¢¤ï¤»¤¿¡Ö¥µ¥Þ¡¼¥³¡¼¥Ç¡×¤Ê°áÁõ»Ñ¤ò¸ø