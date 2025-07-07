¾®Ãæ³ØÀ¸¤Ë¤è¤ë¶å½£Âç²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì1000¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¼ã¤­½ÀÆ»²È¤¿¤Á¤¬¼¯»ùÅç»Ô¤Ë½¸¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼¯»ùÅç»Ô¤ÎÀ¾¸¶¾¦²ñ¥¢¥êー¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Þ¥ë¤Á¤ã¤óÇÕ¶å½£¾¯Ç¯½ÀÆ»Âç²ñ¡£¶å½£³ÆÃÏ¤«¤é181¥Áー¥à1000¿Í°Ê¾å¤Î¾®Ãæ³ØÀ¸¤¬½Ð¾ì¤·¡¢Æü¤´¤í¤ÎÃÃÏ£¤ÎÀ®²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼¯»ùÅç¤«¤é¤âÁ´Éô¤Ç56¤Î¥¯¥é¥Ö¥Áー¥à¤äÃæ³Ø¹»¤¬½Ð¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀË¤·¤¯¤âÆþ¾Þ¤Ê¤é¤º¡£²ù¤·¤µ¤ËÎÞ¤¹¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê½Ð¾ì¼Ô¡Ë¡Ö¼«Ê¬¤Î¼ÂÎÏ¤¬È¯´ø¤Ç¤­¤Æ