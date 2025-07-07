¡ÚÍîÍë¤ÈÆÍÉ÷¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¤¾Ý¾ðÊó¡ÛÊ¡²¬´É¶èµ¤¾ÝÂæÈ¯É½ ¶å½£ËÌÉôÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢£¸Æü¡Ê²Ð¡ËÃë²á¤®¤«¤éÌëÃÙ¤¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÍîÍë¤äÎµ´¬¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¡¢µÞ¤Ê¶¯¤¤±«¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¡¢¡¢¤ò²èÁü¤Ç·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¶å½£ËÌÉôÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢£¸Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ÏÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢ÆüÃæ¤Î¶¯¤¤Æü¼Í¤Î±Æ¶Á¤â²Ã¤ï¤ë¤¿¤á¡¢Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡££¸Æü¡Ê²Ð¡ËÃë²á¤®¤«¤éÌëÃÙ¤¯¤Ë¤«¤±¤Æ¶ÉÃÏÅª¤ËÀÑÍð±À¤¬È¯Ã£¤·¡¢ÍîÍë¤äÎµ´¬¤Ê