Image: Raymond Wong - Gizmodo US ¥Õ¥Ã¥È¥Ð¥¹´¶³Ð¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡¢¤È¡£±¿Æ°¸å¤Î²óÉüÂ¥¿Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò³«È¯¤¹¤ëHyperice¡Ê¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥¢¥¤¥¹¡Ë¤ÈNike¡Ê¥Ê¥¤¥­¡Ë¤¬¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¡¢Hyperboot¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£Hyperice¤ÎNormatec¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¶õµ¤°µ¤ÇÂ­¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Åª¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤­¡¢¤µ¤é¤ËÊÝ²¹µ¡Ç½¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Î¤È¤³¤íÈÎÇäÃÏ°è¤ÏËÌÊÆ¤À¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯Ãæ¤ËÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Ë¹­¤²¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤È¤Î¤³¤È¡£ÊÆGiz