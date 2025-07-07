7Æü(·î)¤Ï¡¢¹­¤¯À²¤ì¤ÆÇß±«ÌÀ¤±¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê½ë¤µ¤È¤Ê¤ê¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î´ÑÂ¬ÃÏÅÀ¤ÇºÇ¹âµ¤²¹¤¬30¡î°Ê¾å¤Î¿¿²ÆÆü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¤µ¤Æ¡¢5Æü(ÅÚ)¤Ë¡ÚÂæÉ÷4¹æ¡Û¤¬È¯À¸¡£¸½ºß2¤Ä¤ÎÂæÉ÷¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿ÊÏ©Í½ÁÛ¿Þ¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ ¢¡¿ÊÏ©Í½ÁÛ¿Þ ÂæÉ÷3¹æ¤Ï´ØÅì¤ÎÍÚ¤«Åì¤Î³¤¾å¤Ë¡¢ÂæÉ÷4¹æ¤ÏÂæÏÑ¤ÎËÌ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢º£¸å¤Ï¤É¤Á¤é¤âÆüËÜ¤«¤é±ó¤¶¤«¤ë¥³ー¥¹¤ò¼è¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢¸©Æâ¤ËÂç¤­¤Ê±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ 8Æü(²Ð)¤ÏÊ¿ÃÏ¤Ç