Æ§ÀÚ¤ÇÎ©¤Á±ýÀ¸¤·¤¿¤é¤É¤¦¹ÔÆ°¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¡¢·§ËÜ»Ô¤Ç¹Ö½¬²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ·§ËÜ»ÔËÌ¶è¤Î¼«Æ°¼Ö³Ø¹»¤Ç³«¤«¤ì¤¿¹Ö½¬²ñ¡£Æ§ÀÚ»ö¸Î¤òËÉ¤´¤¦¤È¡¢·§ËÜËÌ¹ç»Ö·Ù»¡½ð¤ÈJR¶å½£¤¬³«¤­¤Þ¤·¤¿¡£¶á¤¯¤Î½»Ì±¤ä¼Ö¤Î±¿Å¾¤¬Â¿¤¤´ë¶È¤Ê¤É¤¬»²²Ã¡¢ÌÏµ¼Æ§ÀÚ¤ò»È¤Ã¤ÆÎ©¤Á±ýÀ¸¤·¤¿»þ¤ÎÂÐ½èË¡¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¢£¹Ö»Õ¡ÖÆ§ÀÚ¤Ë»Ä¤µ¤ì¤Æ»ö¸Î¤Ë¤¢¤¦¤è¤ê¤Ï¤Þ¤·¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀÞ¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤«¤Þ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¢£¹Â¹¾æÆÊ¿¥¢¥Ê¡Ö¤â¤·Æ§ÀÚ¤ÎÃæ¤ÇÎ©¤Á±ýÀ¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿