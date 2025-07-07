JMDC¤Ï¡¢PHR¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖPep Up¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿çÌ²¤Î¼Á¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢²þÁ±¤òÂ¥¤¹µ¡Ç½¡ÖPep Up ¥¹¥ê¡¼¥×¡×¤ò2025Ç¯7·î7Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£ JMDC¡ÖPep Up ¥¹¥ê¡¼¥×¡×  JMDC¤Ï¡¢PHR¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖPep Up¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿çÌ²¤Î¼Á¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢²þÁ±¤òÂ¥¤¹µ¡Ç½¡ÖPep Up ¥¹¥ê¡¼¥×¡×¤ò2025Ç¯7·î7Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¶áÇ¯¡¢Æ¯¤¯À¤Âå¤Ë¤ª¤±¤ë¿çÌ²¤Î¼Á¤ÎÄã²¼¤Ï¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤ä¹â·ì°µ¤Ê¤É¤ÎËýÀ­¼À´µ¥ê¥¹¥¯¤ò¾å¤²¡¢°åÎÅÈñ¤ÎÁý²Ã¤Ë¤â±Æ¶Á¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê·ò