¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/07/07¡Û¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦OWV¡Ê¥ª¥¦¥Ö¡Ë¤ÈOCTPATH¡Ê¥ª¥¯¥È¥Ñ¥¹¡Ë¤¬12·î13Æü¡¦14Æü¤Ë¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍBUNTAI¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡ÖOWV¡¦OCTPATH MASHUP LIVE 2025 TWO THRONE¡×¤è¤ê¡¢¥­¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛOWV¡õOCTPATH¡¢12¿Í½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¢¡OWV¡õOCTPATH¥é¥¤¥Ö¡¢¥­¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²ò¶Ø¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡¢¡È²¦ºÂ¤¬2¤Ä¤¢¤ë¡áÎ¾¼Ô¤¬¼çÌò¡É¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡ÖTWO THRONE¡×¡£2025Ç¯¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëOWV¤È¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼3¼þ