¥í¡¼¥½¥ó¤Ï7·î1Æü¡¢¡ÖMACHI cafe+(¥Þ¥Á¥«¥Õ¥§¥×¥é¥¹)¡×¤Ë¤Æ²Æµ¨¸ÂÄê¾¦ÉÊ¡Ö¥Ï¡¼¥Ð¥ë¥ì¥â¥Í¡¼¥É¥È¥Ë¥Ã¥¯¡×(390±ß)¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¡Ö¥Ï¡¼¥Ð¥ë¥ì¥â¥Í¡¼¥É¥È¥Ë¥Ã¥¯¡×(390±ß)Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥Ö¤Î°ì¼ï¤Ç¤¢¤ë¥¨¥ë¥À¡¼¥Õ¥é¥ï¡¼¤Î¹á¤ê¤ä¥ì¥â¥ó¤ÎÉ÷Ì£¡¦»ÀÌ£¡¢Ãº»À¤Î»É·ã¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥É¥ê¥ó¥¯¡£¥¨¥ë¥À¡¼¥Õ¥é¥ï¡¼¤Î¥·¥í¥Ã¥×¤Ë¥È¥Ë¥Ã¥¯¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¤ò¤¯¤ï¤¨¡¢Åà¤é¤»¤¿¥ì¥â¥ó¥¹¥é¥¤¥¹¤òÅº¤¨¤Æ»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÅà¤Ã¤¿¥ì¥â¥ó¤¬½ù¡¹¤Ë