¥°¥Ã¥Ç¥£¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢Ã¸Ï©Åç¡¦Åì±ºÃÏ¶è¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¡ÖTHE GOAT AWAJI(¥¶¡¦¥´¡¼¥È¡¦¥¢¥ï¥¸)¡×¤È»ÜÀßÆâ¤Ë¤¢¤ë¡ÖÃ¸Ï©¡¦Å´ÈÄ¾Æ¥ì¥¹¥È¥é¥ó"µ±¸÷(¤­¤³¤¦)"¡×¤Î¥ª¡¼¥×¥ó1¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£THE GOAT AWAJI(¥¶¡¦¥´¡¼¥È¡¦¥¢¥ï¥¸) ¥í¥Ó¡¼Æ±»ÜÀß¤Ï¡¢ºòÇ¯7·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¡£1Æü4ÁÈ¸ÂÄê¤ÇÁ´¼¼¥µ¥¦¥Ê¡¦¥¸¥ã¥°¥¸¡¼ÉÕ¤Î½ÉÇñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤Ï¡¢7·î1Æü¡Á8·î31Æü¤Î´ü´Ö¤¬ÂÐ¾Ý¡£Í¼¿©»þ¤Ë¥Õ¥ê¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¤¬ÉÕ¤¯¤Û¤«¡¢¥é¥¦