ÌîÂ¼Ë®´Ý¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤¬¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ø¤¯¤Ë¤Þ¤ë¿©Æ²¡Ù¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡¦·îÍËÆü～¶âÍËÆü9～13»þ¡Ë7·î7Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¥«¥ó¥Ë¥ó¥°ÃÝ»³¤¬¡¢º£·î20Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè27²ó»²µÄ±¡µÄ°÷ÄÌ¾ïÁªµó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Èー¥¯¤ò·«¤ê¹­¤²¤¿¡£ Ë®´Ý¡Ö»²µÄ±¡Áªµó¿¿¤ÃÂþÃæ¤Ç¡¢º£Æü¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤è¤¦¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤¤»²µÄ±¡Áªµó¤Î»ÅÁÈ¤ß¡× ÃÝ»³¡ÖËÍ¤â¡¢¤³¤Î´Ö½¬¤Ã¤Æ¡Ö¤¢¤¢¡¢¤Ê¤ë¤Û¤É¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿ÏÃ¤ò¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç