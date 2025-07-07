¡Ú¥¶¡¦¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Ç¥Ã¥É2¡§¥ê¥á¥¤¥¯¡Û 8·î7Æü È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§2,599±ß Forever Entertainment¤Ï¡¢8·î7Æü¤ËÈ¯Çä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ëNintendo Switch/PCÍÑ¥¬¥ó¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¡Ö¥¶¡¦¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Ç¥Ã¥É2¡§¥ê¥á¥¤¥¯¡×¤Î¥È¥ìー¥éー¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ ¡ÚTHE HOUSE OF THE DEAD 2: Remake || Release Date Announcement Trailer¡Û ËÜ¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¥¢&#