ÌÀÆü8Æü¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢½©ÅÄ¸©¤ËÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÅìËÌÃÏÊý¤Ç¤Ïº£Ç¯½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£ÅìËÌ¤ÎÇß±«ÌÀ¤±¤Ï¤Þ¤ÀÀè¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½ë¤µ¤Ï¿¿²Æ¤Î´í¸±¤µ¤Ç¤¹¡£Ç®Ãæ¾É¤Ë¤è¤ë·ò¹¯Èï³²¤¬À¸¤º¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Â¾¿Í»ö¤È¹Í¤¨¤º¤Ë¡¢½ë¤µ¤«¤é¿È¤ò¼é¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÅìËÌ¤Çº£Ç¯½é¤ÎÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥Èº£Æü7Æü¤ÏÆó½½»ÍÀáµ¤¤Î¡Ö¾®½ë¡×¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ë½ë¤¯¤Ê¤ëº¢¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÅìËÌÃÏÊý¤Ç¤ÏÊ¡Åç¡¦µÜ¾ë¡¦´ä¼ê¸©Æâ¤Î11ÃÏÅÀ¤Ç35¡î°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É