¡ÖÃæ³Ø¼õ¸³¤Ï¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¤±¤ì¤É¡¢¹â¹»¼õ¸³¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ëÊ¬¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç¤ÏÆÀ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¼ª¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«? ³Î¤«¤ËÃæ¹â°ì´Ó¹»¤Ç¤Ï¹â¹»¼õ¸³¤¬¤Ê¤¯¡¢½ÎÂå¤¬Éâ¤¯¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë²È·×¤Ë¤È¤Ã¤Æ"¤ªÆÀ"¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤Îµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢Ãæ³Ø¼õ¸³¥ë¡¼¥È¤È¹â¹»¼õ¸³¥ë¡¼¥È¤Ç¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤òÈæ³Ó¤·¡¢Âç³Ø¿Ê³Ø¤Þ¤Ç¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¶µ°éÈñ¤ò»î»»¡¦¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£Ãæ³Ø¼õ¸³¤Ç¡Ö½ÎÂå¤¬Éâ¤¯¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ëÍýÍ³Ãæ³Ø¼õ¸³¤ò·Ð¤ÆÃæ¹â°ì´Ó¹»¤Ë¿Ê