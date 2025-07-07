Åìµþ»þ´Ö17:52¸½ºß ¹á¹Á¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô 23887.83¡Ê-28.23-0.12%¡Ë Ãæ¹ñ¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô 3473.13¡Ê+0.81+0.02%¡Ë ÂæÏÑ²Ã¸¢»Ø¿ô 22428.72¡Ê-118.78-0.53%¡Ë ´Ú¹ñÁí¹ç³ô²Á»Ø¿ô 3059.47¡Ê+5.19+0.17%¡Ë ¹ë£Á£Ó£Ø£²£°£°»Ø¿ô 8589.30¡Ê-13.67-0.16%¡Ë ¥¤¥ó¥É£Ó£Å£Î£Ó£Å£Ø£³£°¼ï 83446.81¡Ê+13.92+0.02%¡Ë £·Æü¤Î¥¢¥¸¥¢³ô¤ÏÁí¤¸¤Æ²¼Íî¡£ÊÆ¹ñ¤Î´ØÀÇÀ¯ºö¤Ø¤ÎÉÔÆ©ÌÀ´¶¤¬½ÅÀÐ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥¸¥¢³ô¤Ï