½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¤¬¡¢7Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÊüÁ÷Ãæ¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¤«¤éÃåÊª»Ñ¤òÈäÏª¤·È¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº£ÅÄÈþºù¡¢¥­¥å¡¼¥È¤¹¤®¤ë¥ß¥Ë¥¹¥«¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»ËÜºî¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿Íµ¤¼Ô¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤È¡¢¾®¾¾Äª¤ÎÉ×ÉØ¤ò¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤¿Êª¸ì¤òÉÁ¤¯¡£¼ç¿Í¸ø¡¦¼ã¾¾¤Î¤Ö¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ëº£ÅÄ¤Ï¡ÖÌÀÆü¤«¤é¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë15½µ¡£°ú¤­Â³