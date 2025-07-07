ブラッド・ピット主演のF1レース映画『F1／エフワン』（公開中）が、公開2週目の週末までに全世界興行収入2億9300万ドル（Box Office Mojo調べ）を突破する大ヒットを記録している。日本でも累計動員57万1334人、累計興行収入9億7182万1040円を突破し、通常上映に加え、4D、Dolby Cinema、ScreenX、IMAXなどラージフォーマット上映も好調だ。【動画】映画『F1／エフワン』本編映像『トップガン マーヴェリック』のジョセフ・コ
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