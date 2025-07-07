¸µK¡¾1À¤³¦²¦¼Ô¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËâºÀÅÍ¤¬¡¢7Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£°¦¼Ö¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛËâºÀÅÍ¡¢°¦¼Ö¤ò¥«¥¹¥¿¥àÃæ°¦¼Ö¤Î²áµî¥·¥ç¥Ã¥È¤â¡Ê4Ëç¡ËÅÙ¡¹¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É°¦¼Ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅê¹Æ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤Æ¤¤¤ëËâºÀÅÍ¡£¥Ï¡¼¥ì¡¼¥À¥Ó¥Ã¥É¥½¥ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬5·î10Æü¡Á11Æü¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡ØBLUE SKY HEAVEN 2025¡Ù¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ11Æü10»þ¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¸òÄÌ°ÂÁ´¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¥Ñ¥ì¡¼¥É¡Ø¥Ï¡¼¥ì¡¼¥À¥Ó¥Ã