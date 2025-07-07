¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤¬7Æü¡¢¸µ¥¿¥ì¥ó¥ÈÃæµïÀµ¹­»á¡Ê52¡Ë¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤¬5Æü¤ËÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÂÐ±þ¤Ë¼áÌÀ¤òÍ×µá¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ãæµï»áÂ¦¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤¬5Æü¤Ë¡ÖËÜÄ´ººÊó¹ð½ñ¤¬ÆüÊÛÏ¢¤ÎÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ë°ãÈ¿¤·¡¢¤½¤ÎÁ´Éô¤Þ¤¿¤Ï°ìÉô¤¬¡ØA¡õS¡Ù¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤ËÂÐ¤·¡¢»öÁ°¤Ë³«¼¨¡¦¶¦Í­¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦µ¿¤¤¡×¤Èµ­¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î²óÅú¡£Âè»°¼Ô°Ñ¤Ï¡Ö°¯Èþºä°æË¡Î§»öÌ³½ê¤Î´ØÍ¿¤¬