¥Ð¥ó¥À¥¤¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Ï¡¢¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ª¥á¥¬¡Ù¤è¤ê¡Ö¥à¡¼¥Ó¡¼¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡ß¥¦¥ë¥È¥é²ø½Ã£Ä£Ø ¥ô¥¡¥°¥»¥¯¥È¡ÊÂç·¿¡Ë¡×(6,000±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ¸½ºßÍ½Ìó¼õÉÕÃæ¡¢2025Ç¯12·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ª¥á¥¬¡ÙÊüÁ÷³«»Ï¤òµ­Ç°¤·¡¢Âè1ÏÃËÁÆ¬¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿±§Ãè¶õ´Ö¤Ç¤ÎÀïÆ®¥·¡¼¥ó¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢±§Ãè¹Ã½Ã¡Ö¥ô¥¡¥°¥»¥¯¥È¡ÊÂç·¿¡Ë¡×¤ò¾¦ÉÊ²½¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¤¬Å¸³«¤¹¤ë2¤Ä¤Î¥½¥Õ¥Ó