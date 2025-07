UN1CONが、グループ初となる1st EP『GENKI』を8月27日にリリースすることが決定した。 本作は2024年10月19日に配信されたデビューシングル「A.R.T.」と、2025年2月26日に配信された2nd シングル「JUMP」に加え、表題曲の「GENKI」を含む計5曲が収録される。 「GENKI」は、フジテレビ系列およびBSフジで放送された『ポンキッキーズ』OP主題歌のスチャダラパーによる「Welcome to Ponkickies (GET UP AND DANCE)」をサンプリングして