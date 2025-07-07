HOTEL¡õSPA¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¥Þ¥ê¡¼¥ÊÈ¡´Û¤Ï8·î1Æü¡¢¿·¤·¤¤µÒ¼¼¤È¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤òÁýÃÛ¤·¡¢Re¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£¹ë²ÚµÒÁ¥¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿³°´Ñ¿·¤·¤¤µÒ¼¼¤È¤·¤Æ¡¢²ÈÂ²Ï¢¤ì¤äÍ§¿Í¤È¤ÎÎ¹¤ËºÇÅ¬¤Ê¡¢·Ê¿§¤ò³Ú¤·¤á¤ë¹­¡¹¤È¤·¤¿µÒ¼¼¤¬ÃÂÀ¸¡£µÒ¼¼ÏªÅ·É÷Ï¤¤ËÀìÍÑ¥µ¥¦¥Ê¤òÈ÷¤¨¤¿ÆÃÊÌ¼¼¡Ö¥Þ¥ê¡¼¥Ê¥µ¥¦¥Ê¥¹¥¤¡¼¥È¡×¤âÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£²ÈÂ²Ï¢¤ì¤ä¥°¥ë¡¼¥×¤ËºÇÅ¬¤Ê³Æ¼ïµÒ¼¼1Çñ2¿©ÉÕ¤­¤Î½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤ò¿·¤¿¤ËÀßÄê¤·¡¢¤è¤ê¿©¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥Û¥Æ¥ë¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¡£