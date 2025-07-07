7Æü¤ËËÌ¸¶ô¢¤¬¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Çµ­¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿16ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤ë7·î7Æü¤ËFCÅìµþ¤È¥×¥í·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤ÀU-18ÆüËÜÂåÉ½MFËÌ¸¶ô¢¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Çµ­¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥¯¥é¥Ö»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Î¥×¥íÁª¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÌ¸¶¤Ï¡¢¡Ö¡Ê²ñ¸«¾ì¤Ë¡ËÆþ¤ëÁ°¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢Æþ¤ê¸ý¤Ç»Ð¤Î»Ñ¤¬¸«¤¨¤Æ¤½¤³¤Ç¤¹¤´¤¯¤Û¤°¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Î¾¿Æ¤È»Ð¤â¸«¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢¼ã¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤Æ²¡¹¤È¤·¤¿¼õ¤±Åú¤¨¤Ç¡¢Ìó30Ê¬¤Î²ñ¸«¤È¤¤¤¦¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·