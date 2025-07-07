¸µAKB48¡¢IZ*ONE¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎËÜÅÄ¿ÎÈþ¤é¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×SAY MY NAME¤¬¡¢ÃóÂçºå´Ú¹ñÊ¸²½±¡¼çºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎ®ÀÐ¥¢¥¤¥É¥ë¡ªËÜÅÄ¿ÎÈþ¤Î¡È¥Ð¥­¥Ð¥­Ê¢¶Ú¡ÉÃóÂçºå´Ú¹ñÊ¸²½±¡¡Ê°Ê²¼¡¢Ê¸²½±¡¡Ë¤Ï¡¢Æü´Ú¹ñ¸òÀµ¾ï²½60¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¡¢Íè¤ë7·î26Æü¤È27Æü¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Âçºå¤ÇK-POP¤ÈK-Beauty¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Æü´ÚÎ¾¹ñ¤Ç³èÆ°·Ð¸³¤ò»ý¤ÄËÜÅÄ¿ÎÈþ¤¬¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ëSAY