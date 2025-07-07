7·î20Æü¤ËÅê³«É¼¤µ¤ì¤ë»²±¡Áª¤¬3Æü¤Ë¸ø¼¨¤µ¤ì¡¢³ÆÃÏ¤ÇÁªµóÀï¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢»²À¯ÅÞ¤Î¿ÀÃ«½¡Ê¾ÂåÉ½¤Ï5Æü¡¢Âçºå°Ý¿·¤Î²ñ¤¬ËÜµòÃÏ¤È¤¹¤ëÂçºå¤Ç³¹Æ¬±éÀâ¤ò¼Â»Ü¡£ÌÜÉ¸³ÍÆÀµÄÀÊ¤Î¾åÀÑ¤ß¤Ë°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌÚÂ¼ÂóºÈ¤ÎÊì¡¦¤Þ¤µ»Ò¤µ¤ó¤¬¡Ø»²À¯ÅÞ¡Ù¤ò±þ±ç»²À¯ÅÞ¡¢Àª¤¤¤Ë¾è¤ëÃæ¤Î¡ÖÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¡×¤³¤ÎÆü¡¢Âçºå»ÔÃæ±û¶è¤ÎÆî³¤ÆñÇÈ±ØÁ°¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¿ÀÃ«ÂåÉ½¤Ï¡¢¡ÖÂçºå¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢°Ý¿·¤È¡Ê°Ý¿·ÁÏÀß¼Ô¤Î¡Ë¶¶²¼Å°¤µ¤ó¤Ë´üÂÔ¤·