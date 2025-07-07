ÇµÌÚºä46¤Î6´üÀ¸½é¤Î¸Ä¿ÍPV¤ÎÍ½¹ðÊÔ¤¬7Æü¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£º£Ç¯2·î¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¿·²ÃÆþ¤·¤¿6´üÀ¸11¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢³Æ¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤¬¸Ä¿ÍPV¤È¤·¤ÆÉ½¸½¡£7Æü¤Ï°¦Åæ¿´¶Á¡Ê19¡Ë¤Î¡Ö¶áÌ¤Íè¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥ÉATAGO¡×¡¢Âç±Û¤Ò¤Ê¤Î¡Ê20¡Ë¤Î¡Ö¥¬¡¼¥ë¡¦¥ß¡¼¥Ä¡¦¥Û¥é¡¼¡×¡¢¾®ÄÅÎèÆà¡Ê18¡Ë¤Î¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¥²¡¼¥à¼Â¶·¡×¤ÎPVÍ½¹ðÊÔ¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£8Æü¤Ë¤Ï³¤îµ¼ëè½¡Ê18¡Ë¡¢ÀîÃ¼¹¸ºÚ¡Ê14¡Ë¡¢ÎëÌÚÍ¤Æè¡Ê19¡Ë¡¢À¥¸Í¸ý¿´·î¡Ê19¡Ë