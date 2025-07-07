7·î7Æü¤Ï¡¢¼·Í¼¡£¹âÃÎ»Ô¤Î¿À¼Ò¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î´ê¤¤¤´¤È¤ò·Ç¤²¤¿É÷Îë¤¬¶­Æâ¤òÈþ¤·¤¯ºÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿§¤È¤ê¤É¤ê¤ÎÉ÷Îë¤¬ÁÕ¤Ç¤ë¡¢ÎÃ¤ä¤«¤Ê²»¿§¡£¹âÃÎ»Ô²ðÎÉ¤ÎÄ«Ê÷¿À¼Ò¤Ç¤Ï¡¢»²Æ»¤ËÌó1000¸Ä¤ÎÉ÷Îë¤¬¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÉ÷Îë¤Ï¡¢ÃÏ°è¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¤È¤³¤È¤·¤Ï¤¸¤á¤Æ¾þ¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£³ò»³¥¢¥Ê¡Ö¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç¸µµ¤¤ò¤â¤é¤¨¤ë¡¢É÷Îë¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¡£É÷Îë¤Ë¤ÏÃ»ºý¤¬¡×Ã»ºý¤Ë¤Ï¡¢»²ÇÒµÒ¤ò¤Ï¤¸¤áÃÏ¸µ¾®³Ø¹»¤Î»ùÆ¸¤ä¡¢ÊÝ°é±à¤Î±à»ù¤¿¤Á¤Î´ê¤¤¤´