¶âÍ»Ä£¤Ê¤É¤¬Æþ¤ë¹çÆ±Ä£¼Ë¶âÍ»Ä£¤Ï7Æü¡¢¾Ú·ô¸ýºÂ¤¬¾è¤Ã¼è¤é¤ì¾¡¼ê¤Ë³ô¼°¤¬ÇäÇã¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔÀµ¼è°ú¤¬1¡Á6·î¤Ë·×7139·ï¤Ë¾å¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÇäÇã¤ò¹ç¤ï¤»¤¿ÉÔÀµ¼è°ú³Û¤ÏÌó5700²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¡£Ã±·î¤Ç¸«¤ë¤È6·î¤Ï5·î¤ÈÈæ¤Ù¤Æ·ï¿ô¡¢¶â³Û¤È¤â¤Ë¸º¾¯¤·¤¿¡£6·î¤ËÉÔÀµ¼è°ú¤¬È¯À¸¤·¤¿¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Î¿ô¤Ï7¼Ò¤Ç¡¢5·î¤Î16¼Ò¤«¤é¸º¾¯¤·¤¿¡£³Æ¼Ò¤ÎÂÐºö¤¬¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¶âÍ»Ä£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1¡Á6·î¤ÎÉÔÀµÇäµÑ³Û¤ÏÌó3044²¯±ß¡¢ÉÔÀµ