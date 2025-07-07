¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/07/07¡Û¸¶½É·Ï¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤·¤Ê¤³¤¬6Æü¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¦¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¤ÎPlenary Hall, Jakarta Convention Center¤Ç³«ºÅ¤Î¡ÖKao presents TGC Jakarta 2025¡×¤Ë½Ð±é¡£½é¤Î³¤³°¥é¥¤¥Ö¤ÇÌöÆ°¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤·¤Ê¤³¡¢½é³¤³°¥é¥¤¥Ö¤ÇÇ®¶¸¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¢¡¤·¤Ê¤³¡¢½é³¤³°¥é¥¤¥Ö¡õ¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¸ìÈäÏª¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤¬2900Ëü²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö¤·¤Ê¤³¥ï¡¼¥ë¥É¡×¤Î¤Û¤«¡Ö¥°¥ß¥­¥å¥ó¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡×¡Ö¥Þ