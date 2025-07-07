¡Ö¼ã¤«¤ê¤·º¢¤ËÎ®¹Ô¤Ã¤¿¥â¥Î¤ò¸«¤«¤±¡¢¤Ä¤¤²û¤«¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¾×Æ°Çã¤¤¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¡¢°ìÅÙ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¤½¤ó¤Ê¡È²û¤«¤·¥­¥ã¥é¡É¤Ç¡¢É®¼Ô¤¬¶áº¢¤è¤¯¸«¤«¤±¤ë¤Î¤¬¡Ö¤ªÃã¸¤¡×¡£ºÆ¤Ó¥Ö¡¼¥à¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÇÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¡ù¡ù¡ù¡ù¤ªÃã¸¤¤È¤Ï¡¢ÎÐÃã¤ä¥Ï¡¼¥ÖÃã¡¦¹ÈÃã¤Ê¤É¡È¤ªÃã¤È¸¤¡É¤ò¥É¥Ã¥­¥ó¥°¤µ¤»¤¿¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤æ¤ë¤¤É½¾ð¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£1990Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é2000Ç¯Âå½éÆ¬¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¼Ò