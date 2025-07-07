¡ÊÂæÆîÃæ±û¼Ò¡ËÂæÏÑ¤òÄÌ²á¤·¤¿ÂæÉ÷4¹æ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÆîÉô¡¦ÂæÆî»ÔËÌÌç¶è¤ÎÉÀ¡¢ÆîòÊ鯓ÂåÅ·ÉÜ¤Ç¤Ï6Æü¸á¸å11»þ²á¤®¡¢¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ç¤â¤¢¤ë»³Ìç¤¬ÅÝ¤ì¤¿¡£Æ±¶è¤ä¼·¸Ô¶è¤Îµ¤¾Ý´ÑÂ¬½ê¤Ç¤ÏÆ±Æü¸á¸å10»þ¤«¤é2»þ´Ö¤Î´Ö¤Ë¡¢ºÇÂç¤ÇÉ÷Â®54.6¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÆÍÉ÷¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¡£ÂæÉ÷4¹æ¤Ï6Æü¸á¸å11»þ40Ê¬¤´¤í¡¢²ÅµÁ¸©ÉÛÂÞÄÃ¤Ë¾åÎ¦¤·¤¿¡£ÉÛÂÞÄÃ¤ÎÆîÎÙ¤ÎËÌÌç¶è¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÂæÆî»Ô¤ÎËÌÉô¤Ç¤â¶¯¤¤É÷¤ä±«¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿¡£ÉÀ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢»³Ìç¤Ï1983Ç¯¤Ë´°À®¡£¹â¤µ