Ãæ¹ñ¤Î¾å³¤»Ô¤Ç5Æü¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯È¯¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯´á¶ñ¡Ö¥ì¥´¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¾å³¤¥ì¥´¥é¥ó¥É¥ê¥¾¡¼¥È¤¬Àµ¼°³«¶È¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Ç¤Î¥ì¥´¥é¥ó¥É¤Î³«¶È¤Ï½é¤á¤Æ¡£¾å³¤¤ÎÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½éÆü¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¤«¤é1»þ´Ö¤ÇÆþ¾ì¼Ô¿ô¤¬7500¿Í¤ËÃ£¤·¡¢À¤³¦½éÆ³Æþ¤È¤Ê¤ë¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ï¸áÁ°Ãæ¤ËºÇÄ¹105Ê¬ÂÔ¤Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¾å³¤¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï39ÅÙ¤ËÃ£¤·¡¢¤¢¤ëÃæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö39ÅÙ¤Î¹â²¹¤â¡¢Ãæ¹ñ½é¤Î¥ì¥´¥é¥ó¥É¤Ø¤Î¿Í¡¹¤ÎÎ®Æþ¤òË¸¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Ê¤«