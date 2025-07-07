¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¥³¥á¤Î²Á³Ê¤¬6½µÏ¢Â³¤ÇÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¡¢3600±ßÂæ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Á´¹ñ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿5kg¤¢¤¿¤ê¤Î¥³¥á¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï¡¢Á°¤Î½µ¤è¤ê129±ßÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¡¢3672±ß¤Ç¤·¤¿¡£6½µÏ¢Â³¤ÎÃÍ²¼¤¬¤ê¤Ç¡¢3600±ßÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï2025Ç¯1·îËö°ÊÍè¡¢21½µ¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£¡ÖÌÃÊÁÊÆ¡×¤ÏÁ°¤Î½µ¤è¤ê51±ß²¼¤¬¤ê4290±ß¤Ë¡¢È÷ÃßÊÆ¤ò´Þ¤à¡Ö¥Ö¥ì¥ó¥ÉÊÆ¡×¤Ï133±ß²¼¤¬¤ê3213±ß¤Ë¡¢¡Ö¿ï°Õ·ÀÌó¡×¤ÎÈ÷ÃßÊÆ¤Ï23±ß²¼¤¬¤ê2054±ß¤Ç¤·¤¿¡£Äã²Á³Ê