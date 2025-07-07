ËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º¤Ë¤¢¤ë¡ÖOrby Restaurant¡Ê¥ª¥ë¥Óー¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ë¡×¡£¥¤¥®¥ê¥¹½é¤Î¿Íµ¤¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥¶¡¦¥³¥ó¥é¥ó¥·¥ç¥Ã¥× ÅìµþÅ¹¡×¤ËÊ»Àß¤µ¤ì¤¿¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤¹¡£¥â¥À¥ó¥Õ¥ì¥ó¥Á¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤ÎÍ×ÁÇ¤¬²Ã¤ï¤¨¤¿³×¿·Åª¤ÊÎÁÍý¤È¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥ï¥¤¥ó¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤ªÅ¹¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï5·î24Æü¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£Æ±Å¹´ä¾ëÍªÂÀ¥·¥§¥Õ¤È²Û»Ò¸¦µæ²È¡¦Ê¡ÅÄÎ¤¹á¤µ¤ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤ÇÀ¸