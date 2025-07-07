Image:³ÚÅ·»Ô¾ì ¤³¤Á¤é¤ÏŽ¢¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡ËŽ£¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ­»ö¤Ç¤¹¡£³ÚÅ·»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢7·î11Æü¡Ê¶â¡Ë1»þ59Ê¬¤Þ¤ÇÊ£¿ô¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤ÎÇã¤¤²ó¤ê¤Ç´Ô¸µ¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡Ö¤ªÇã¤¤Êª¥Þ¥é¥½¥ó¡×¤¬³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£¸½ºß¡¢Æü¾ï»È¤¤¤äÎ¹¹Ô¡¢½ÐÄ¥¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡Ö¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¥Ý¡¼¥Á¡×¤ä¡¢¼ÖÆâ¤Î¥¨¥¢¥³¥ó¿á¤­½Ð¤·¸ý¤Ë´ÊÃ±¤ËÀßÃÖ¤Ç¤­¤ë¡Ö¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼°¼ÖºÜ¥¹¥Þ¥Û¥Û¥ë¥À¡¼¡×¤Ê¤É¡¢UGRE