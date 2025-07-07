¿·¤¿¤Ê»ºÃÏ²½¤È¥Ö¥é¥ó¥É²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢ËÌ½©ÅÄ»Ô¤ÈÂç´Û»Ô¤ÇºÏÇÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤¢¤­¤¿¤·¤é¤«¤ß¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡×¤Î¼ý³Ï¤¬À¹¤ó¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½Õ¤ËÅ·µ¤¤¬¤°¤º¤Ä¤¤¤¿Æü¤¬Â³¤­¡¢±Æ¶Á¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤â¡¢ÎãÇ¯ÄÌ¤ê¤ÎÉÊ¼Á¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£2017Ç¯¤ËËÜ³ÊÅª¤ËºÏÇÝ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¤¢¤­¤¿¤·¤é¤«¤ß¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡×¡£¿·¤¿¤Ê»ºÃÏ²½¤È¥Ö¥é¥ó¥É²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£Ç¯¤Ï¡¢ËÌ½©ÅÄ»Ô¤ÈÂç´Û»Ô¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ6¤Ä¤ÎÇÀ¶ÈË¡¿Í¤Ê¤É¤¬ºÏÇÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£