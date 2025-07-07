£²¿ÍÌÜ¤ÎÉûÃÎ»ö¤È¤Ê¤ëÀÞ¸¶±Ñ¿Í¤µ¤ó¤Ë¤­¤ç¤¦¼­Îá¤¬¸òÉÕ¤µ¤ì¡¢£²£°£°£¹Ç¯°ÊÍè£±£¶Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÉûÃÎ»ö£²¿ÍÀ©¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û»³·Á¸©2¿ÍÌÜ¤ÎÉûÃÎ»ö ÀÞ¸¶±Ñ¿Í¤µ¤ó¤Ë¼­Îá¸òÉÕÉûÃÎ»ö2¿ÍÀ©¤Ï16Ç¯¤Ö¤ê ¤­¤ç¤¦ÉÕ¤±¤Ç£²¿ÍÌÜ¤ÎÉûÃÎ»ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÞ¸¶±Ñ¿Í¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£ ÀÞ¸¶ÉûÃÎ»ö¤Ï¡¢ÅìµþÂç³ØË¡³ØÉô¤òÂ´¶È¸å¡¢µì±¿Í¢¾Ê¤ËÆþ¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢Ê¸²½Ä£»²»ö´±¤äÆàÎÉ¸©´Ñ¸÷¶ÉÄ¹¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£ ÀÞ¸¶±Ñ¿ÍÉûÃÎ»ö¡ÖÃÎ»ö